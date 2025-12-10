Электронный аудит в Казахстане выявил рисковые платежи на 184 млрд тенге

В ходе мониторинга выявили 694 рисковых платежа на общую сумму 184,2 млрд тенге.

Проведенные аудиторские мероприятия подтвердили финансовые нарушения на 60 млрд тенге. Кроме того, поставщикам, выполнившим обязательства ненадлежащим образом, начислили неустойку свыше 237 млн тенге.

— В рамках разработанного профиля рисковых платежей госучреждений, используя сведения Казначейства, электронным аудитом в 2024 году зафиксированы финансовые нарушения на 26 млрд тенге, подлежащие к возмещению и восстановлению, — сообщил председатель Комитета внутреннего госаудита Ержан Мынжасаров на пресс-конференции в СЦК.

Электронный аудит был внедрен в 2021 году и уже доказал свою эффективность, обеспечивая оперативное реагирование на нарушения и снижая коррупционные риски.

Благодаря цифровым инструментам аудиторы больше не выезжают на места. Непосредственный контакт с проверяемыми объектами исключен, а командировочные расходы на одного специалиста сократились почти в 4,5 раза.

Ранее стало известно, что с 2026 года налоговый аудит в Казахстане перейдет в электронный формат.