Электронные медкнижки стали доступны казахстанцам
В Казахстане запустили цифровую медкнижку, которая позволяет гражданам хранить данные о медосмотрах в телефоне и упрощает контроль за соблюдением санитарных требований, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Как отметили в Минздраве РК, сегодня она доступна в eGov Mobile и мобильном приложении Halyk.
— Теперь работникам декретированных профессий не нужно носить бумажный документ — достаточно открыть электронную медкнижку в телефоне. При этом санитарно-эпидемиологическая служба получила возможность дистанционно контролировать прохождение обязательных медицинских осмотров и принять меры оперативного реагирования по отстранению сотрудника от работы в случае просроченных записей о медицинских осмотрах в личной медкнижке, — сообщили в Министерстве.
В Казахстане впервые создана единая цифровая экосистема санэпидслужбы, которая объединила:
- государственный санитарно-эпидемиологический контроль;
- медицинские осмотры работников декретированных профессий;
- лабораторные исследования;
- производственный контроль предприятий;
- мониторинг вакцинации населения.
Напомним, в Казахстане за 2025 год провели более 32 тысяч операций на сердце.