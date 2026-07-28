Электронные медкнижки стали доступны казахстанцам

В Казахстане запустили цифровую медкнижку, которая позволяет гражданам хранить данные о медосмотрах в телефоне и упрощает контроль за соблюдением санитарных требований, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Как отметили в Минздраве РК, сегодня она доступна в eGov Mobile и мобильном приложении Halyk.

— Теперь работникам декретированных профессий не нужно носить бумажный документ — достаточно открыть электронную медкнижку в телефоне. При этом санитарно-эпидемиологическая служба получила возможность дистанционно контролировать прохождение обязательных медицинских осмотров и принять меры оперативного реагирования по отстранению сотрудника от работы в случае просроченных записей о медицинских осмотрах в личной медкнижке, — сообщили в Министерстве.

В Казахстане впервые создана единая цифровая экосистема санэпидслужбы, которая объединила:

государственный санитарно-эпидемиологический контроль;

медицинские осмотры работников декретированных профессий;

лабораторные исследования;

производственный контроль предприятий;

мониторинг вакцинации населения.

Напомним, в Казахстане за 2025 год провели более 32 тысяч операций на сердце.