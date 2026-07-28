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    Электронные медкнижки стали доступны казахстанцам

    В Казахстане запустили цифровую медкнижку, которая позволяет гражданам хранить данные о медосмотрах в телефоне и упрощает контроль за соблюдением санитарных требований, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК. 

    медкнижка медицина
    Фото: egov.kz

    Как отметили в Минздраве РК, сегодня она доступна в eGov Mobile и мобильном приложении Halyk.

    — Теперь работникам декретированных профессий не нужно носить бумажный документ — достаточно открыть электронную медкнижку в телефоне. При этом санитарно-эпидемиологическая служба получила возможность дистанционно контролировать прохождение обязательных медицинских осмотров и принять меры оперативного реагирования по отстранению сотрудника от работы в случае просроченных записей о медицинских осмотрах в личной медкнижке, — сообщили в Министерстве. 

    В Казахстане впервые создана единая цифровая экосистема санэпидслужбы, которая объединила:

    • государственный санитарно-эпидемиологический контроль;
    • медицинские осмотры работников декретированных профессий;
    • лабораторные исследования;
    • производственный контроль предприятий;
    • мониторинг вакцинации населения.

    Напомним, в Казахстане за 2025 год провели более 32 тысяч операций на сердце.

    Здравоохранение Казахстанцы Медуслуги Минздрав РК Цифровизация
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор