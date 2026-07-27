Более 32 тысяч операций на сердце провели в Казахстане за 2025 год

По данным Минздрава РК, на проведение сложных операций направлено 91,3 млрд тенге.

— Сегодня в стране выполняется широкий спектр сложных вмешательств при заболеваниях сердца и сосудов. Современные технологии и оснащение кардиохирургических центров позволяют оказывать специализированную помощь пациентам как в плановом порядке, так и при острых состояниях, когда требуется экстренное вмешательство, — отметили в Министерстве.