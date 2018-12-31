-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:34 230
-
13:14 219
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:15 487
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01:31 431
-
-
-
-
вчера 23:33 321
-
вчера 23:02 346
-
вчера 22:27 420
-
вчера 22:06 313
-
вчера 21:41 364
Электронная виза внедряется в Казахстане с 1 января 2019 года
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2019 года в Республике Казахстан внедряется процедура получения однократной визы для иностранцев в электронном формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
Электронная виза (деловая, туристская и на лечение) оформляется на основании действующего приглашения казахстанской стороны, оформленного в подразделениях миграционной службы МВД Республики Казахстан в установленном порядке.
Иностранцы могут въезжать/выезжать на территорию/из территории Республики Казахстан с использованием действительной электронной визы только через пункты пропуска международных аэропортов городов Астаны и Алматы.
Туристические электронные визы оформляются гражданам 117 государств, деловые и на лечение - 23 государств (список стран можно посмотреть здесь).
Электронная виза действует только для получателя визы и не распространяется на сопровождающих лиц.
Оплаченные консульские сборы возврату не подлежат.
Паспорт, предоставляемый получателем визы, должен удовлетворять следующим критериям:
1) не вызывать сомнений в подлинности и принадлежности его владельцу, содержать отметок о продлении, оговорок, записей, подчисток и исправлений, вырванных или расшитых страниц;
2) иметь не менее 2 чистых страниц;
3) срок его действия истекать не ранее 3 месяцев с даты окончания срока действия запрашиваемой визы.
Принимающие лица информируют органы миграционной службы о пребывающих у них иностранных гражданах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия (данная услуга доступна в онлайн-режиме на Визово-миграционном портале).
Пошаговый алгоритм оформления электронной визы
- для получения электронной визы необходимо зарегистрироваться на сайте Визово-миграционного портала (www.vmp.kz);
- после регистрации ознакомиться с требованиями получения электронной визы;
- ввести номер приглашения (направляется приглашающей стороной в Республике Казахстан) и заполнить визовую анкету;
- оплатить консульский сбор;
- распечатать электронную визу (виза формируется в личном кабинете и направляется на электронную почту, указанную при заполнении анкеты);
- предъявить распечатанную электронную визу при прохождении паспортного контроля в международных аэропортах городов Астаны и Алматы.
- Нурсултан Назарбаев: Ситуация в мире похожа на Карибский кризис
- Нурсултан Назарбаев: ЕАЭС полезен для экономики всех государств-членов союза
- Бейбут Атамкулов: МИД РК займется общей координацией инвестиционной и экспортной деятельности
- Президент Таджикистана позвонил Нурсултану Назарбаеву
- Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков поздравили друг друга с наступающим Новым годом
- Итоги 2018 года: 10 главных мировых событий по версии Казинформа
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана