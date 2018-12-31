Электронная виза внедряется в Казахстане с 1 января 2019 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2019 года в Республике Казахстан внедряется процедура получения однократной визы для иностранцев в электронном формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Электронная виза (деловая, туристская и на лечение) оформляется на основании действующего приглашения казахстанской стороны, оформленного в подразделениях миграционной службы МВД Республики Казахстан в установленном порядке.

Иностранцы могут въезжать/выезжать на территорию/из территории Республики Казахстан с использованием действительной электронной визы только через пункты пропуска международных аэропортов городов Астаны и Алматы.

Туристические электронные визы оформляются гражданам 117 государств, деловые и на лечение - 23 государств (список стран можно посмотреть здесь).

Электронная виза действует только для получателя визы и не распространяется на сопровождающих лиц.

Оплаченные консульские сборы возврату не подлежат.

Паспорт, предоставляемый получателем визы, должен удовлетворять следующим критериям:

1) не вызывать сомнений в подлинности и принадлежности его владельцу, содержать отметок о продлении, оговорок, записей, подчисток и исправлений, вырванных или расшитых страниц;

2) иметь не менее 2 чистых страниц;

3) срок его действия истекать не ранее 3 месяцев с даты окончания срока действия запрашиваемой визы.

Принимающие лица информируют органы миграционной службы о пребывающих у них иностранных гражданах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия (данная услуга доступна в онлайн-режиме на Визово-миграционном портале).

Пошаговый алгоритм оформления электронной визы

- для получения электронной визы необходимо зарегистрироваться на сайте Визово-миграционного портала (www.vmp.kz);

- после регистрации ознакомиться с требованиями получения электронной визы;

- ввести номер приглашения (направляется приглашающей стороной в Республике Казахстан) и заполнить визовую анкету;

- оплатить консульский сбор;

- распечатать электронную визу (виза формируется в личном кабинете и направляется на электронную почту, указанную при заполнении анкеты);

- предъявить распечатанную электронную визу при прохождении паспортного контроля в международных аэропортах городов Астаны и Алматы.