Электронная очередь на границе: КГД разъяснил правила, тарифы и ограничения

Очередь — по правилам, вне очереди — за 100 МРП

Согласно приказу № 707 от 27 июня 2023 года, электронная очередь (СЭО) распространяется на все виды грузовых автомобилей — с прицепами, седельные тягачи и другие. Бронирование осуществляется владельцами или водителями транспортных средств.

— Плата за прохождение границы в порядке электронной очереди составляет 1 МРП. Внеочередной (ускоренный) пропуск — 100 МРП, — говорится в официальном ответе ведомства.

Однако возможность ускоренного прохождения ограничена: не более 15% от суточной пропускной способности. Это создает ситуацию, когда даже при наличии спроса, ускоренное пересечение границы может быть недоступно большинству перевозчиков.

Ремонт трассы и новые зоны ожидания

КГД признает, что условия на местах далеки от идеальных. Так, на одном из ключевых переходов — автомобильном пункте пропуска «Жайсан» — пропускная способность ограничена 300 грузовиками в сутки. При этом участок автодороги республиканского значения А-24, ведущий к пункту, до сих пор находится на ремонте, завершение которого намечено на середину июля 2025 года.

Такая ситуация ограничивает реальную эффективность цифровых решений: электронная очередь не решает физические проблемы инфраструктуры

Для снижения нагрузки на инфраструктуру акиматом Мартукского района выделен земельный участок площадью 11 гектаров для обустройства зон ожидания. Уже определена подрядная организация, отметили в комитете.

Четыре способа оплаты — онлайн и трансгранично

Через Kaspi.kz (QR-код);

Через Платежный шлюз электронного правительства (карты Visa, MasterCard, Maestro, American Express);

Через онлайн-сервис Halyk Bank;

Переводом с банковских счетов других стран.

Для оплаты услуг СЭО предусмотрены четыре безналичных способа, включая Kaspi.kz, платежный шлюз eGov, Halyk Bank и переводы из иностранных банков.

Однако система ориентирована на тех, кто имеет стабильный онлайн-доступ и банковские сервисы. В условиях отдаленных районов это может создавать неудобства для индивидуальных перевозчиков и водителей, не имеющих постоянного доступа к интернету или счетов в банках.

Регистратором системы выступает АО «Информационно-учетный центр», 100% акций которого принадлежит Министерству финансов РК.

Система прошла тестирование и пилотный проект

СЭО внедрялась поэтапно. Пилотный проект проводился с 22 декабря 2022 по 1 июля 2023 года. За это время было произведено более 126 тысяч бронирований.

По данным КГД, система признана соответствующей требованиям информационной безопасности. Испытания проводились Государственной технической службой КНБ РК.

АО «Информационно-учетный центр» имеет:

опыт разработки и эксплуатации четырёх цифровых платформ;

необходимую материально-техническую базу;

интеграции с ключевыми государственными системами — НУЦ РК, ГБД ЮЛ/ФЛ, ГБД РН и др.

Планируется доработка правил и развитие инфраструктуры

С целью повышения эффективности пропускной системы, оператор СЭО инициировал внесение изменений в действующие правила, включая развитие инфраструктуры ожидания по модели государственно-частного партнерства.

Ранее сообщалось, что объем грузоперевозок через Казахстан вырос на 7,1%.