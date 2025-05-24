Электронная очередь будет внедрена для грузовиков на казахстанско-узбекской границе
С июня этого года на границе Казахстана и Узбекистана начнет внедряться система электронной очереди для грузовых автомашин, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Данная инициатива обсуждалась в ходе встречи председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жандоса Дуйсембиева и руководителя Государственного таможенного комитета РУ Акмалхужи Мавлонова, прошедшей в Алматы.
Вначале система электронной очереди будет запущена на таможенном посту «Капланбек» (РК)-«Навои» (РУ).
По данным Таможенного комитета Узбекистана, это даст возможность довести к 2030 году взаимный товарооборот между двумя государствами до 10 млрд долларов в год.
Стороны также обсудили возможность снижения нагрузки на пункты «Б. Конысбаев» – «Яллама», «Казыгурт» – «С. Наджимов» и «Сырдария» – «Малик» за счёт перенаправления порожних и крупнотоннажных грузовиков через другие пропускные пункты.
Кроме того, руководители ведомства договорились открыть представительства таможенных органов Узбекистана в Астане, Казахстана в Ташкенте.
Напомним, в январе-апреле этого года взаимный товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном приблизился к 1,4 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан планируют открыть 4 дополнительных торговых коридора для увеличения объема взаимной торговли.