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    00:49, 24 Май 2025 | GMT +5

    ⁠Электронная очередь будет внедрена для грузовиков на казахстанско-узбекской границе

    С июня этого года на границе Казахстана и Узбекистана начнет внедряться система электронной очереди для грузовых автомашин, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    граница, большегрузы, грузоперевозки
    Фото: КГД РК

    Данная инициатива обсуждалась в ходе встречи председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жандоса Дуйсембиева и руководителя Государственного таможенного комитета РУ Акмалхужи Мавлонова, прошедшей в Алматы.

    Вначале система электронной очереди будет запущена на таможенном посту «Капланбек» (РК)-«Навои» (РУ).

    По данным Таможенного комитета Узбекистана, это даст возможность довести к 2030 году взаимный товарооборот между двумя государствами до 10 млрд долларов в год.

    Стороны также обсудили возможность снижения нагрузки на пункты «Б. Конысбаев» – «Яллама», «Казыгурт» – «С. Наджимов» и «Сырдария» – «Малик» за счёт перенаправления порожних и крупнотоннажных грузовиков через другие пропускные пункты.

    Кроме того, руководители ведомства договорились открыть представительства таможенных органов Узбекистана в Астане, Казахстана в Ташкенте.

    Напомним, в январе-апреле этого года взаимный товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном приблизился к 1,4 млрд долларов.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан планируют открыть 4 дополнительных торговых коридора для увеличения объема взаимной торговли. 

    Теги:
    Грузоперевозки Узбекистан Граница
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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