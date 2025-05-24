К $1,4 млрд приблизился товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном
По итогам января-апреля 2025 года Казахстан остался в тройке основных торговых партнеров Узбекистана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform из Ташкента.
По данным Комитета национальной статистики Узбекистана, в январе–апреле внешнеторговый оборот страны достиг 24,6 миллиарда тенге, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 16,3%. На сегодняшний день соседнее государство ведет торговлю с 183 странами.
Лидер среди основных торговых партнеров Узбекистана — Китай. Товарооборот за указанный период между двумя государствами превысил 4,1 миллиарда долларов (17% от общего объема).
На следующем месте по товарообороту находится Россия — 15,1%. Объем импорта-экспорта с этой страной в январе–апреле превысил 3,7 миллиарда тенге.
Тройку лидеров замыкает Казахстан. Товарооборот между нашей страной и Узбекистаном в январе–апреле приблизился к 1,4 миллиарда долларов (5%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост на 168 миллионов долларов.
В январе–апреле Узбекистан экспортировал в Казахстан товаров на 405,7 миллиона долларов, импортировал на сумму более 986,8 миллиона долларов.
Напомним, Астана и Ташкент выразили намерение довести взаимный товароборот до 10 миллиардов долларов в год.
Для достижения такого показателя возможно открытие дополнительных 4 торговых коридоров между Казахстаном и Узбекистаном.
Добавим, что в прошлом году товарооборот между Казахстаном и Узбекистанам превысил 4,2 миллиарда долларов.