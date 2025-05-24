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    20:07, 23 Май 2025 | GMT +5

    К $1,4 млрд приблизился товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном

    По итогам января-апреля 2025 года Казахстан остался в тройке основных торговых партнеров Узбекистана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform из Ташкента.

    Казахстан Узбекистан
    Фото: пресс-служба президента Узбекистана

    По данным Комитета национальной статистики Узбекистана, в январе–апреле внешнеторговый оборот страны достиг 24,6 миллиарда тенге, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 16,3%. На сегодняшний день соседнее государство ведет торговлю с 183 странами. 

    Лидер среди основных торговых партнеров Узбекистана — Китай. Товарооборот за указанный период между двумя государствами превысил 4,1 миллиарда долларов (17% от общего объема). 

    На следующем месте по товарообороту находится Россия — 15,1%. Объем импорта-экспорта с этой страной в январе–апреле превысил 3,7 миллиарда тенге. 

    Тройку лидеров замыкает Казахстан. Товарооборот между нашей страной и Узбекистаном в январе–апреле приблизился к 1,4 миллиарда долларов (5%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост на 168 миллионов долларов. 

    В январе–апреле Узбекистан экспортировал в Казахстан товаров на 405,7 миллиона долларов, импортировал на сумму более 986,8 миллиона долларов. 

    Напомним, Астана и Ташкент выразили намерение довести взаимный товароборот до 10 миллиардов долларов в год. 

    Для достижения такого показателя возможно открытие дополнительных 4 торговых коридоров между Казахстаном и Узбекистаном.

    Добавим, что в прошлом году товарооборот между Казахстаном и Узбекистанам превысил 4,2 миллиарда долларов.

    Теги:
    Казахстан Торговля Узбекистан Мировые новости Международные отношения Центральная Азия
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
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