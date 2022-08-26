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Электроэнергия подорожает в Великобритании на 80%
26 Августа 2022 21:59

Электроэнергия подорожает в Великобритании на 80%

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британский регулятор цен на электроэнергию Ofgem объявил о росте на 80% цены, которую электрокомпании могут взимать с потребителей с октября этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Если раньше в среднем по стране домохозяйства платили около 2000 фунтов в год, то уже к концу этого года средний счет за электроэнергию вырастет до 3550 фунтов.

Столь серьезный рост стоимости электричества в Великобритании резко увеличит общие расходы домохозяйств на основные потребительские статьи, при том, что инфляция в стране уже превысила 10%. Правительство будет вынуждено представить в парламенте проект пакета социальной помощи для населения, чья покупательная способность падает.



Фото:lat.egemen.kz



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