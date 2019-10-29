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вчера 19:21
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вчера 18:52
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Электрички из Талгара и Каскелена хотят запустить в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на совещании с участием Президента РК доложил о планах по запуску электричек в Алматы из Талгара и Каскелена, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким Алматы рассказал, что для снижения ежедневной маятниковой миграции людей и автомобилей необходимо развивать пригородный общественный транспорт. Так, наибольший поток трудовой миграции наблюдается с Талгарского и Каскеленского направлений.
«Необходимые меры с нашей стороны принимаются. Увеличено количество рейсов электричек по маршруту Алматы – Узын - Агаш. Запускаем с нового года Капшагайское направление. Вместе с тем, наибольший поток трудовой миграции наблюдается с Талгарского и Каскеленского направлений. Уже есть наработки с КТЖ о строительстве железной дороги для электричек. Просим поручить Правительству и Фонду «Самрук-Казына» проработать вместе с акиматом этот важный социальный проект и начать его поэтапную реализацию», - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время совещания по социально-экономическому развитию Алматы с участием Главы государства.
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