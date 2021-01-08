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Электричество на избирательных участках в Туркестанской области будет работать бесперебойно

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Января 2021, 22:41
Электричество на избирательных участках в Туркестанской области будет работать бесперебойно

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 10 января 2021 года пройдут выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. На избирательных участках будут дежурить не только наблюдатели, пожарные и врачи, но и энергетики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В головном офисе ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» состоялось совещание под руководством Бекжана Алимкулова, главы территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики по Туркестанской области, и Нурмана Шильдерханова, возглавляющего Шымкентский городской территориальный департамент. Основная цель совещания заключалась в том, чтобы гарантировать бесперебойную подачу электроэнергии на избирательные участки и отделения.

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Напомним, в Туркестанской области будут работать 908 избирательных отделений. В частности, в Арыси - 34, Кентау -74, Туркестане - 50. По районам: в Байдибекском - 50, Жетысайском - 72, Казыгуртском - 61, Келесском - 58, Мактааральском - 59, Ордабасинском - 49, Отырарском - 40, Сайрамском - 86, Сарыагашском - 79, Созакском - 39, Толебийском - 67, Тюлькубасском - 60, и в Шардаринском - 33.


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