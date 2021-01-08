Электричество на избирательных участках в Туркестанской области будет работать бесперебойно

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 10 января 2021 года пройдут выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. На избирательных участках будут дежурить не только наблюдатели, пожарные и врачи, но и энергетики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В головном офисе ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» состоялось совещание под руководством Бекжана Алимкулова, главы территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики по Туркестанской области, и Нурмана Шильдерханова, возглавляющего Шымкентский городской территориальный департамент. Основная цель совещания заключалась в том, чтобы гарантировать бесперебойную подачу электроэнергии на избирательные участки и отделения.