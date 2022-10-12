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Электрическую подстанцию «Батыс» строят в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
12 Октября 2022, 07:27
Электрическую подстанцию «Батыс» строят в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Ход строительства новой подстанции в Костанае проинспектировал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выездное рабочее совещание состоялось на территории Индустриальной зоны города Костаная.

«Для надежности энергосистемы и обеспечения растущих нагрузок электроснабжения города реализуется проект «Строительство подстанции 220/110/10 кВ «Батыс». Проектом предусмотрено строительство трансформаторной подстанции 220/110/10 кВ с 2-мя силовыми автотрансформаторами 220/110/10 кВ мощностью 250 МВА (МегаВольт Ампер) каждый»,- сообщил в Instagram глава региона.

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Строительные работы, как заверил аким области, ведутся по графику.

«Строительство подстанции увеличит надежность электроснабжения города, разгрузит и создаст резерв на крупных городских подстанциях», - добавил Архимед Мухамбетов.

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Энергетика   Строительство   Костанай  
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