Электрические сети Жамбылской области изношены на 76%

Энергосистема региона

Общая протяженность электрических сетей Жамбылской области превышает 15 тысяч километров. При этом уровень износа оценивается почти в 76%. Речь идет не только о физическом старении оборудования — кабелей, трансформаторов и изоляторов, что приводит к потерям и поломкам, но и о технологическом несоответствии сетей современным требованиям.

Несмотря на высокий износ, системного дефицита электроэнергии в регионе не фиксируется. Сеть функционирует в штатном режиме, практика веерных отключений, характерная для прошлых десятилетий, официально не применяется.

Перебои, которые случаются, как отмечают энергетики, связаны в основном с локальными авариями или плановыми ремонтными работами, а не с нехваткой мощности.

Фото: акимат ЗКО

Плановые отключения

Как было сказано выше, отключения, с которыми сталкиваются жители области, не связаны с экономией электроэнергии. Это техническая необходимость — чтобы провести ремонт и модернизацию, бригады временно обесточивают участки сетей для безопасного выполнения работ.

— До плановых отключений потребителей предупреждают минимум за три дня. Информация публикуется на официальных сайтах, в социальных сетях и мессенджерах, а также размещается в подъездах и на информационных досках в населенных пунктах, — пояснил руководитель управления энергетики и ЖКХ Жамбылской области Галым Исаков.

По данным ТОО «Жамбылские электрические сети», в этом году проведены работы на 9 554,8 км линий и 1 442 трансформаторах различной мощности.

капитальный ремонт выполнен на 1 979,2 км сетей (около 13% протяжённости) и 362 трансформаторах;

текущий ремонт охватил 7 575,5 км линий (около 50% сетей региона) и 1 080 трансформаторов.

Фото: Минэнерго

Подготовка к зиме

Энергетики, как и остальные коммунальные службы, работают в усиленном режиме — впереди зима, и нужно успеть подготовить сети и оборудование к повышенным нагрузкам.

Бригады обновляют линии электропередачи, трансформаторы и вспомогательное оборудование, чтобы в морозы система выдержала рост потребления, а жители региона не столкнулись с перебоями.

— К предстоящему отопительному сезону линии электропередач и вспомогательное оборудование готовы в полном объеме. На складах созданы запасы столбов, кабелей, проводов и необходимого оборудования, — отметил Г. Исаков.

В то же время специалисты не исключают внештатных ситуаций — аварии на сетях возможны всегда.

— Для их оперативного устранения в ТОО «Жамбылские электрические сети» действуют 11 районных сетей и 8 центральных служб. В каждом подразделении работают аварийно-диспетчерские службы, круглосуточно принимающие сообщения о неполадках. После поступления сигнала на место незамедлительно выезжает аварийно-восстановительная бригада, в составе которой квалифицированные специалисты и технический персонал, — пояснил глава ведомства.

«Зеленая» энергетика

Жамбылская область остается одним из лидеров страны по развитию возобновляемых источников энергии. Здесь вырабатывается около 20% установленной мощности по республике. В регионе функционируют 22 объекта ВИЭ.

— Это шесть гидроэлектростанций общей мощностью 24,4 МВт, шесть солнечных станций — 251,25 МВт и десять ветровых — 275,65 МВт, — уточнил руководитель управления.

Благодаря благоприятным природным условиям для строительства объектов ВИЭ, в ближайшие годы в области планируется реализация новых проектов суммарной мощностью порядка 1 ГВт.

По информации управления энергетики и ЖКХ области, речь идет о ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Мойынкумском районе, которую намерена построить французская компания Total Eren, а также о проекте аналогичной мощности в Сарысуском и Таласском районах от компании Masdar (ОАЭ).

Фото: акимат Жамбылской области

Закуп электроэнергии

С 1 июля 2023 года в Казахстане изменилась система торговли электроэнергией. Если раньше станции могли напрямую продавать свет и тепло на рынок, то теперь вся выработанная электроэнергия идет через одного посредника — Единого закупщика. Он покупает ее у станций и дальше распределяет между оптовыми покупателями.

При этом приоритет в покупке такой: сначала электроэнергия от «зеленых» станций (ветряных, солнечных, гидро), которые работают по долгосрочным договорам. Потом — теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Далее — другие электростанции, у которых есть долгосрочные соглашения. А если всего этого не хватает, то недостающие объемы добирают на специальных торгах через электронную площадку АО «КОРЭМ».

Если и после этого остается дефицит, то страна докупает электричество из-за рубежа.

Чтобы не было перекосов и перебоев, заработал так называемый балансирующий рынок. Он отслеживает работу в режиме реального времени — если кто-то из участников выработал меньше или больше, чем планировал, то именно на него и ложится ответственность за отклонения.

Таким образом, сегодняшние цены на электричество формируются с учетом приоритетов закупок и реального баланса между выработкой и потреблением. Динамический рынок сложно прогнозировать — колебания объемов и внешние поставки могут влиять на стоимость.

Фото: акимат Жамбылской области

Но, по оценкам специалистов, одно очевидно — новая модель дает возможность для развития, особенно для «зеленой» энергетики, стимулируя инвесторов и модернизацию инфраструктуры региона.

