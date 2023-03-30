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Electronic Arts Inc планирует сократить 6% своих сотрудников

Adlet Seilkhanov
30 Марта 2023, 19:40
Electronic Arts Inc планирует сократить 6% своих сотрудников

КАЛИФОРНИЯ. КАЗИНФОРМ - Крупнейший производитель видеоигр Electronic Arts Inc анонсировал планы по увольнению примерно шести процентов сотрудников, а также планы по сокращению офисных помещений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Electronic Arts Inc, в которой на конец марта прошлого года работало около 12 900 сотрудников, ожидает понести расходы в размере 170-200 миллионов долларов в связи с планами по реструктуризации.

«Уделяя большое внимание нашим активам, мы решили отказаться от проектов, которые не вносят вклад нашей стратегии, пересмотреть деятельность в области недвижимости, а также реорганизовать некоторые наши команды», - сообщил глава компании Эндрю Уилсон.

Electronic Arts Inc, которая является производителем серии видеоигр FIFA и The Sims, создаст возможности для своих сотрудников перейти к реализации других проектов, в крайнем случае обеспечит выплату компенсации, сообщил Уилсон в блоге компании.

По всему миру отмечается снижение расходов игроков в связи с растущей инфляцией, что создает проблемы для производителей игр, которые наблюдали стремительный рост в прибылях во время пандемии.

По данным аналитической фирмы Circana, с начала года продажи в области видеоигр остановились на прежнем уровне, а расходы на создание игрового контента на различных платформах снизились на два процента.

Также сообщается, что Electronic Arts снизила свой прогноз по годовым продажам в январе после того, как компания приостановила релиз игры, основанной на франшизе «Звездные войны».

Согласно Circana, новая игра Hogwarts Legacy («Хогвартс. Наследие»), созданная компанией Warner Bros Discovery, заняла первое место в чарте продаж в феврале.

Сообщается, что массовые сокращения в основном происходят в технологических компаниях из-за возможного экономического спада в связи с ростом процентных ставок во всем мире.

Так, компании Meta Platforms Inc и Amazon.com Inc сообщили о второй волне увольнений в этом месяце. По данным Challenger, Gray & Christmas Inc, техкомпании сократили 63 000 сотрудников по всему миру за два месяца этого года.


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