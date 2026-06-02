Елдос Сметов узнал главных соперников на Гран-при в Китае

Главными оппонентами чемпиона Олимпиады-2024 в Париже Елдоса Сметова на предстоящем Гран-при Циндао (Китай) станут француз Валадье-Пикар и израильский дзюдоист Ицхак Ашпиц, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Турнир в Циндао станет первым официальным международным турниром Сметова после двухлетнего перерыва и триумфа на Олимпийских играх 2024 года в Париже. До этого, в начале мая, он лишь провел короткую показательную схватку «Golden Fight» на домашнем турнире Grand Slam в Астане.

— Олимпийский чемпион возвращается спустя два года ожиданий после ОИ-2024 на Гран-при Китая. Из самых сильных оппонентов у него пока Валадье-Пикар и Ицхак Ашпиц, — сообщает источник.

Ромен Валадье-Пикар является одним из лидеров сборной Франции по дзюдо в весовой категории до 60 килограммов. Он — серебряный призер чемпионата мира 2025 года и бронзовый призер чемпионата Европы 2023 года.

Ицхак Ашпиц — 18-летний будущий лидер сборной Израиля к Олимпиаде-2028, главными достижениями которого стали золото турнира «Большого шлема», бронза взрослого чемпионата Европы в Тбилиси в 2026 году, а также победа на кадетском чемпионате мира 2023 года.

Этап Мирового Гран-при по дзюдо в Циндао (Китай) пройдет с 26 по 28 июня этого года. Международная федерация дзюдо (IJF) уже подтвердила заявку Сметова в весовой категории до 60 килограммов. Казахстанец начнет турнир в статусе седьмого сеяного.