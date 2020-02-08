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Елдос Сметов стал бронзовым призером Grand Slam в Париже

8 Февраля 2020 23:34
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Елдос Сметов стал бронзовым призером Grand Slam в Париже

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский дзюдоист Елдос Сметов завоевал «бронзу» на международном турнире Grand Slam в Париже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В схватке за бронзу в весовой категории до 60 кг казахстанец встретился с Ким Вон Джином из Южной Кореи и победил его «иппоном». До этого в полуфинале Сметов проиграл россиянину Яго Абуладзе.

Напомним,Елдос Сметов в прошлом году на данном турнире завоевал серебро.

В этом году в Grand Slam сборную Казахстана представляют 16 дзюдоистов. В целом в соревнованиях участвуют 788 спортсменов из 122 стран мира.

Стоит отметить, что по правилам Международной федерации дзюдо (IJF) чемпионы турнира Grand Slam получают по 1000 очков, серебряные призеры— 700, бронзовые призеры обеспечивают себе в мировом рейтинге 500 очков.


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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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