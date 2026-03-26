Елдос Сметов рассказал, кто стоял за его победами

В документальном фильме «Путь до Парижа. История дзюдо Казахстана» легендарный спортсмен особо отметил вклад спортивных функционеров и меценатов, без которых его громкие победы могли бы не состояться.

— Я часто думаю о своем пути в спорте и понимаю, что ни одна победа не бывает только личной. Да, ты выходишь на татами один, но за твоей спиной большая команда, люди, которые верят в тебя и создают условия для роста. Когда Бекет Махмутов возглавлял республиканскую федерацию дзюдо, мне удалось выиграть золото молодежного чемпионата мира. Мое становление как спортсмена во многом происходило благодаря его заботе и поддержке. Это было время, когда закладывался фундамент всех моих будущих побед. Он системно подходил к развитию дзюдо, уделяя внимание и инфраструктуре, и подготовке спортсменов, и именно это дало результат, — отметил Елдос Сметов.

Обладатель полного комплекта олимпийских медалей выразил благодарность всем, кто был рядом с ним на пути к олимпийской вершине.

— Каждая моя медаль — это результат не только моего труда, но и общей работы. В частности моих тренеров Ахмета Жумагула и Галымжана Жылгельдиева. И если сегодня обо мне говорят как о самом титулованном дзюдоисте страны, то я точно знаю: за этим стоят конкретные люди, их вера, поддержка и вклад в развитие всего казахстанского дзюдо», — сказал воспитанник отечественного дзюдо.

Добавим, что Елдос Сметов является также членом национальной сборной по дзюдо, которая финансируется также из государственного бюджета, так как дзюдо входит в число приоритетных олимпийских видов спорта.