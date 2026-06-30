Елдос Сметов получил первые рейтинговые очки для отбора на Олимпиаду-2028

Титулованный казахстанский дзюдоист, обладатель полного комплекта олимпийских медалей, Елдос Сметов пока уступает трем соотечественникам в мировом рейтинге после первого за два года выступления на соревновании, передает Kazinform.

Международная федерация дзюдо (IJF) обновила мировой табель о рангах, зафиксировав изменения в положении ведущих казахстанских атлетов. Несмотря на заметную положительную динамику и продвижение вверх по рейтинговой лестнице, олимпийский чемпион Елдос Сметов на данный момент занимает 30-е место в мировом рейтинге, и это лишь четвертая позиция среди представителей Казахстана в весовой категории до 60 кг.

Внутреннее соперничество в легком весе остается предельно острым. На текущий момент более высокие места мирового рейтинга IJF удерживают три казахстанских дзюдоиста. Талгат Орынбасар располагается на 19-й строчке мирового рейтинга, Шерзод Давлатов удерживает за собой 20-е место, Аман Бахытжан находится на 28-й позиции.

Елдос Сметов существенно улучшил свои показатели после недавнего выступления на этапе Гран-при в китайском Циндао, где он дошел до малого финала и занял итоговое пятое место. Этот старт стал для лидера сборной первым после триумфальных Олимпийских игр.

Набранные очки позволили Сметову войти в топ-30 лучших дзюдоистов планеты, однако для возвращения статуса первого номера национальной команды в этом дивизионе ему предстоит обойти троих соотечественников.

На каком турнире Сметов будет выступать далее, пока не сообщается.

Отметим, что с июня 2026 года все очки, набираемые дзюдоистами на турнирах, отображаются не только в мировом, но и в олимпийском рейтинге, на основании которого будут распределены квоты для участия в летних Олимпийских играх 2028 года. Сметов и другие казахстанцы в Циндао как раз и пополнили копилку баллов в данные рейтинги.

Ранее призер Олимпиады Гусман Кыргызбаев гарантировал Казахстану медаль Гран-при по дзюдо в Китае.