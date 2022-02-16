Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев выступят в турнире «Grand Slam» в Израиле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по дзюдо начинает новый сезон с мирового турнира «Grand Slam», который пройдет в Тель-Авиве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

17-19 февраля в столице Израиля городе Тель-Авиве пройдет мировой турнир по дзюдо «Grand Slam». Всего в соревнованиях примут участие 25 спортсменов из мужской и женской сборных команд Казахстана.

Стоит отметить, что двукратный призер Олимпийских игр Елдос Сметов и серебряный призер чемпионата мира Гусман Кыргызбаев выступят в новом весе – до 66 кг.

Состав:

Мужчины

Бауыржан Нарбаев (60 кг),

Магжан Шамшадин (60 кг),

Гусман Кыргызбаев (66 кг),

Елдос Сметов (66 кг),

Жансай Смагулов (73 кг),

Данияр Шамшаев (73 кг),

Абылайхан Жубаназар (81 кг),

Бекадиль Шаймерденов (81 кг),

Ерсултан Музаппаров (90 кг),

Дидар Хамза (90 кг),

Ерканат Молдагулов (-100 кг),

Ислам Бозбаев (-100 кг),

Ерасыл Кажыбаев (+100 кг),

Адиль Оразбаев (+100 кг).

Женщины

Гаухар Ирмагамбетова (-52 кг),

Салтанат Султанбекова (-52 кг),

Севара Нишанбаева (-57 кг),

Бахыт Кусакбаева (-57 кг),

Мольдир Нарынова (-63 кг),

Самалай Ергалиева (-63 кг),

Зере Бектаскызы (-70 кг),

Назерке Тилеуханова (-78 кг),

Аруна Жангельдина (-78 кг),

Камила Берликаш (+78 кг),

Назгуль Маратова (+78 кг).