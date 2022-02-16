+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев выступят в турнире «Grand Slam» в Израиле

16 Февраля 2022 22:20
Поделиться:
Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев выступят в турнире «Grand Slam» в Израиле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по дзюдо начинает новый сезон с мирового турнира «Grand Slam», который пройдет в Тель-Авиве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Надежда Степашкина: Удалось выложиться, на финише уже не оставалось сил
Геннадий Головкин начал тренировки к бою с Риотой Муратой Спортклуб на грант акима Сатпаева открыли начинающие предприниматели Анна Данилина уступила в 1/8 финала теннисного турнира в ОАЭ

17-19 февраля в столице Израиля городе Тель-Авиве пройдет мировой турнир по дзюдо «Grand Slam». Всего в соревнованиях примут участие 25 спортсменов из мужской и женской сборных команд Казахстана.

Стоит отметить, что двукратный призер Олимпийских игр Елдос Сметов и серебряный призер чемпионата мира Гусман Кыргызбаев выступят в новом весе – до 66 кг.

Состав:

Мужчины

Бауыржан Нарбаев (60 кг),

Магжан Шамшадин (60 кг),

Гусман Кыргызбаев (66 кг),

Елдос Сметов (66 кг),

Жансай Смагулов (73 кг),

Данияр Шамшаев (73 кг),

Абылайхан Жубаназар (81 кг),

Бекадиль Шаймерденов (81 кг),

Ерсултан Музаппаров (90 кг),

Дидар Хамза (90 кг),

Ерканат Молдагулов (-100 кг),

Ислам Бозбаев (-100 кг),

Ерасыл Кажыбаев (+100 кг),

Адиль Оразбаев (+100 кг).

Женщины

Гаухар Ирмагамбетова (-52 кг),

Салтанат Султанбекова (-52 кг),

Севара Нишанбаева (-57 кг),

Бахыт Кусакбаева (-57 кг),

Мольдир Нарынова (-63 кг),

Самалай Ергалиева (-63 кг),

Зере Бектаскызы (-70 кг),

Назерке Тилеуханова (-78 кг),

Аруна Жангельдина (-78 кг),

Камила Берликаш (+78 кг),

Назгуль Маратова (+78 кг).


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Дзюдо   #Израиль  
Поделиться:
Новости по теме
Надежда Степашкина: Удалось выложиться, на финише уже не оставалось сил
Геннадий Головкин начал тренировки к бою с Риотой Муратой
Спортклуб на грант акима Сатпаева открыли начинающие предприниматели
Анна Данилина уступила в 1/8 финала теннисного турнира в ОАЭ
Популярное
1 Назначен новый заместитель акима Алматы
2 Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
3 Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
4 Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
5 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 16 февраля
6 Кто содержится под арестом после январских событий, рассказали в МВД РК
Читайте также
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 17 февраля
Новый ипподром построят в Кентау
Назначен новый заместитель акима Алматы
Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 16 февраля
Кто содержится под арестом после январских событий, рассказали в МВД РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Жанар Смаилова
Жанар Смаилова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив