Эльдар Толганбаев стал помощником Президента по внутренней политике и коммуникациям
Указом Главы государства Толганбаев Эльдар Сейдахметович назначен помощником Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Эльдар Толганбаев родился в 1981 году в Алматинской области.
Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, университет им. Д.А. Кунаева.
Трудовой стаж:
- 2005 год - главный специалист аппарата маслихата Алакольского района Алматинской области;
- 2005-2006 гг.-главный специалист отдела внутренней политики акимата Алакольского района Алматинской области;
- 2006-2008 гг. - работа в структуре Министерства культуры и информации РК;
- 2008-2012 гг. - главный консультант, заведующий сектором оперативной информации Информационно-аналитического центра Канцелярии Премьер-министра РК;
- 2012-2016 гг. - заместитель директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК;
- 2016-2019 гг. - советник председателя Мажилиса Парламента РК;
- 2019 год - работа в частной структуре;
- 2019-2020 гг. - заместитель председателя правления АО «Центр развития г. Алматы»;
- 2020-2022 гг. - первый заместитель генерального директора АО «Телерадиокомпания Almaty»;
- 06.2022-06.2023 гг. - госинспектор Администрации Президента РК;
- 06.2023-08.2023 гг. - вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан;
- 09.2023-02.2024 гг. - заместитель заведующего Отделом по коммуникациям Администрация Президента Республики Казахстан;
- С 02.2024 года был заместителем руководителя Аппарата Правительства Республики Казахстан.