Эльдар Толганбаев стал помощником Президента по внутренней политике и коммуникациям

Указом Главы государства Толганбаев Эльдар Сейдахметович назначен помощником Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Эльдар Толганбаев родился в 1981 году в Алматинской области.

Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, университет им. Д.А. Кунаева.

Трудовой стаж: