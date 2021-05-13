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«Елбасы жылуы»: малоимущим раздали продукты питания в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
13 Мая 2021, 12:52
«Елбасы жылуы»: малоимущим раздали продукты питания в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Члены республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана в рамках благотворительной акции «Елбасы жылуы» оказали социальную помощь 40 малоимущим, многодетным и нуждающимся семьям в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители центра раздали наборы с 25 кг продуктов питания. Сюда входили мука, рис, макароны, подсолнечное масло. В общей сложности пять наименований.

«Продукты питания мы раздали жителям Наурызбайского района. В дальнейшем будем продолжать эту акцию на постоянной основе. Мероприятие провели при поддержке акимата этого района в лице члена Ассамблеи народа Казахстана и заместителя председателя Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана Долкунтая Абдулхалил», - сказал председатель этнокультурного центра Наурызбайского района Бахтияр Исмаилов.

Отметим, в Казахстане с 30 апреля по инициативе Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева стартовала благотворительная акция «Елбасы жылуы».


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