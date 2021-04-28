Елбасы высказался о важности языка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев высказался о важности государственного языка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При этом, казахский народ образовал стержень интеграционных процессов консолидирующего полиэтнического общества. Так делается во всем мире, язык объединяет всех. Например, американцы состоят из тысячи всяких народов, которые съехались сюда, но английский язык их объединяет», - сказал Нурсултан Назарбаев на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«И можно говорить о всех других странах, мы тоже должны это понимать. В то же время мы обеспечили все необходимые условия для развития культуры, языков, этносов страны. На этом фоне казахстанцы сплотились вокруг общих целей и наших общих устремлений. Каждый внес вклад в укрепление нашей сплоченности, взаимоуважения, патриотизма и ответственности», - добавил Елбасы.

Напомним, в Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сессия проходит под лозунгом «30 лет единства, мира и согласия». В работе сессии в формате онлайн примут участие более 550 человек. В их числе члены Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, представители НПО, научной, творческой интеллигенции и СМИ.