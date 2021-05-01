Елбасы выразил соболезнования семье Ескендира Хасангалиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы направил телеграмму соболезнования родным и близким известного певца и композитора Ескендира Хасангалиева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

Первый Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял весть о кончине выдающегося казахстанского певца и композитора, народного артиста КазССР, лауреата Государственной премии Ескендира Хасангалиева.

Разделяя горечь утраты, Елбасы выразил соболезнования родным и близким певца.

«Cвоим уникальным творчеством Ескендир Хасангалиев внес несоизмеримый вклад в развитие и процветание казахского музыкального искусства. Его патриотические и лирические песни, такие как «Атамекен», «Әдемі-ау», «Ескірмеген махаббат» полюбились широкой общественности, укрепляя патриотизм и любовь нашего народа к Родине.

Большое музыкальное наследие этого талантливого человека и его светлый образ навсегда останутся в памяти народа», - говорится в телеграмме.