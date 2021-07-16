Елбасы выразил признательность всем авторам поздравлений по случаю Дня столицы и дня рождения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева поступила обширная корреспонденция от глав иностранных государств и правительств, руководителей международных организаций, представителей дипломатического корпуса и научной интеллигенции, лидеров религиозных объединений, руководителей государственных органов и коммерческих предприятий, а также большого количества казахстанцев и граждан зарубежных стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

Высокая оценка деятельности Елбасы на международной арене и его вклад в укрепление сотрудничества, стабильности и безопасности на континенте отмечаются в телеграммах лидеров иностранных государств и правительств, среди которых Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президенты: Турции – Реджеп Эрдоган, Республики Узбекистан – Шавкат Мирзиёев, Республики Таджикистан – Эмомали Рахмон, Республики Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызской Республики – Садыр Жапаров, Азербайджанской Республики – Ильхам Алиев, Республики Армения – Армен Саркисян, Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов, Украины – Владимир Зеленский, Сербии – Александр Вучич, Хорватии – Зоран Миланович, Республики Корея – Мун Чжэ Ин, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, Премьер-министр Армении Н.Пашинян и другие. Главы государств и правительств поздравили Нурсултана Назарбаева с днем рождения, подчеркнув его неоценимую роль в динамичном развитии столицы Казахстана и всей страны.

Теплые слова пожеланий также содержатся в поздравлениях, поступивших от представителей международных и зарубежных организаций, в числе которых председатель Коллегии ЕЭК М.Мясникович, генеральный секретарь ОДКБ С.Зась, генеральный секретарь Тюркского совета Б.Амреев, генеральный секретарь ТюркПА А.Мамаюсупов, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Д. Касеинов, председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Г. Эфендиева, председатель межгосударственного авиационного комитета Т. Анодина и другие. В своем поздравлении на имя Елбасы генеральный секретарь ШОС В.Норов пишет: «Ваши идеи и инициативы стали предметом глубоких исследований. Об уникальности выстроенной в Казахстане модели общественного мира и согласия говорят во всем мире, называя ее «Казахстанский путь» или «Модель Назарбаева». Этот опыт вызывает большой интерес у политиков, ученых, ведущих экспертов и представителей средств массовой информации».

Многочисленные обращения с теплыми пожеланиями поступили от государственных и общественных деятелей Российской Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья. Историческую роль Первого Президента Казахстана в становлении и развитии казахстанской государственности в своих посланиях подчеркнули президенты Республики Ингушетия – М.Калиматов, Республики Башкортостан – Р. Хабиров, Первый Президент Республики Ингушетия – Р. Аушев, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ В.Матвиенко, председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ В. Володин, заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Д. Медведев, заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Д. Козак, депутат Государственной Думы Федерального Собрания России В. Ресин, председатель Комитета по международным делам Государственной думы РФ Л. Слуцкий, губернаторы Саратовской области – В. Радаев, Астраханской области – И. Бабушкин, Оренбургской области – Д. Паслер, глава администрации г. Байконур К. Бусыгин, специальный представитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития А. Чубайс, генеральный секретарь Всеобщей Конфедерации Профсоюзов В. Щербаков, экс-Президент Украины Л. Кучма, ректор Московского государственного института международных отношений А. Торкунов, председатель МТРК МИР Р. Батыршин, генеральный директор ТАСС С. Михайлов, заместитель генерального директора ТАСС М. Гусман, генеральный директор медиагруппы «Комсомольская правда» В. Сунгоркин, Президент Российской академии художеств З. Церетели, ректор Уральского федерального университета В. Кокшаров, заслуженная артистка РФ А. Цой, депутат Европейского Парламента Т. Мариани, губернатор города Бразилиа К. Буарке, экс-сенатор Национального конгресса Бразилии У. Ридель и другие. Необычное поздравление в стихотворной форме также направил южноафриканский поэт Камилло Мубарак Зимба.

Президент Республики Татарстан Р.Минниханов в своем письме пожелал Нурсултану Назарбаеву энергии, сил и успехов в осуществлении ответственной миссии Елбасы.

«Мощный национальный лидер, талантливый политик и опытный государственный деятель, Вы продолжаете преданно и плодотворно служить родной стране, принимаете деятельное участие в многогранной жизни Казахстана. Сегодня, в условиях глобальной нестабильности, и Ваш богатый опыт, и прочный авторитет, и заложенный в Казахстане под Вашим руководством крепкий социально-экономический фундамент особенно востребованы и являются определяющим фактором устойчивости казахского государства и благополучия общества», - написал Р. Минниханов.

Эффективная политика общественного согласия, сплотившая казахстанцев на пути преобразований, отмечается в обращениях, направленных на имя Нурсултана Назарбаева от представителей казахстанских и зарубежных деловых кругов. Поздравления с днем рождения и Днем столицы адресовали учредители компании «ERG» А. Машкевич и П. Шодиев, председатель правления АО «Kegoc» Б. Кажиев, председатель совета директоров ТОО «Kazzinc Holdings» Н. Попович, основатель и президент компании «Mabetex Group» Б. Паколли и А. Паколли, заместитель председателя Правления ЕАБР Т. Саркисян, главный исполнительный директор компании «Эни» К. Дескальци, председатель совета директоров группы компаний «Ahsel Holding» Ахмет Хамди Аян, генеральный директор госкорпорации «Росатом» А. Лихачев, председатель совета директоров и председатель правления ПАО «Газпром нефть» А.Миллер и А. Дюков, президент нефтяной компании «Лукойл» В. Алекперов, руководители компании «Access Industries CIS» Л. Блаватник и С. Карпухович, генеральный директор Евразийского центра развития Т. Мансуров и другие.

Так, председатель правления ПАО «Банк ВТБ» А. Костин в своем поздравительном письме написал: «С Вашим именем неразрывно связано продвижение интеграционных процессов на пространстве Евразии. Вы обладаете огромным международным авторитетом, который многие годы позволяет Вам весомо способствовать укреплению региональной и глобальной стабильности и безопасности».

Многочисленные поздравительные адреса также направили руководители центральных государственных органов, акимы областей, представители депутатского и дипломатического корпусов, руководители национальных компаний и других государственных учреждений, предприятий и организаций страны.

Заслуги Н. Назарбаева в обеспечении социально-экономического развития страны и достижения в строительстве новой столицы Казахстана были отмечены в поздравлениях деятелей сферы культуры, образования и науки: академиков С. Кирабаева и А. Бейсеновой, президента «Назарбаев Университета» Ш. Катсу, ректора Карагандинского государственного технического университета М. Ибатова, народной артистки Казахстана, ректора Казахского национального университета искусств А. Мусаходжаевой, ректора Казахского национального педагогического университета имени Абая Д. Билялова, писателя-драматурга Ж. Ергалиева, заслуженного деятеля Казахстана, писателя С. Елубай, директора казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова А. Сидоровича, президента АО «Егемен Қазақстан» Д. Кыдырали, директора ТОО «Алматыкітап» Э. Баталовой, доктора филологических наук О. Видовой и других. Коллективное поздравление с Днем столицы и днем рождения также прислали выпускники Академии Елбасы. В поздравительных адресах представителей научной и творческой интеллигенции особо отмечается роль Нурсултана Назарбаева в развитии страны и улучшении благосостояния народа, а также подчеркиваются успехи Казахстана, достигнутые за 30 лет Независимости под руководством Первого Президента.

Теплые слова поздравлений с Днем столицы и пожелания крепкого здоровья Первому Президенту Казахстана содержатся в поздравительных телеграммах «Халық қаһарманы», генерала армии, председателя центрального совета республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил» М. Алтынбаева, председателя общественной организации «Ерекше тәуекел жауынгері» М. Мамбетова и председателя Совета ветеранов-казахстанцев при Посольстве Республики Казахстан в Российской Федерации В. Темирбаева.

Искренние поздравления в адрес Нурсултана Назарбаева с днем его рождения и Днем столицы поступили от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, Архиепископа Уральского и Актюбинского Антония.

Большое количество поздравительных посланий c пожеланиями крепкого здоровья и успехов в его деятельности поступило от граждан нашей страны и ближнего зарубежья. Среди них, от имени одноклассников – Е. Жунисбеков из Алматинской области, жители: Нур-Султана – семья Айтхожиных, Ю. Бедрин, А. Жаргак, А. Мухамеджанов, Алматы – Г. Абдикенов, Г. Даркембаева, А. Джуманиязова, Р. Толегенова, Шымкента – Ж. Пралиев, Ж. Бимурзаев, В. Андрюков, Караганды – Н. Келлер, М. Мукашев, Талдыкоргана – Ш. Ерланулы, семья Буковых и многие другие. Также поздравления в стихотворной форме написали жители г. Шымкента Ш. Юлдашев и г. Кентау С. Хамидуллина. Ученица 1-го класса средней школы №7 г. Рудного А. Алимкызы в своём письме написала: «Поздравляю Вас и нашу столицу Нур-Султан с днем рождения. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, а нашей столице – процветания. Спасибо Вам за мирное небо и счастливое детство».

Ознакомившись с поступившей корреспонденцией, Елбасы выражает признательность всем авторам поздравительных посланий за теплые слова и пожелания.