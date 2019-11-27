Елбасы встретился с талантливой молодежью Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы встретился с лауреатами Премии Фонда Первого Президента и талантливой молодежью Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еlbasy.kz.

В ходе встречи молодые лидеры рассказали Нурсултану Назарбаеву о своих достижениях и открытиях в различных сферах деятельности.





Отметив важность развития человеческого капитала, Первый Президент Казахстана подробно остановился на современных вызовах и мировых трендах глобального развития.

Вместе с тем, Нурсултан Назарбаев рассказал о предпринимаемых в настоящее время мерах по созданию равных условий для дальнейшего роста молодежи.

«В рамках Года молодёжи я выдвинул инициативу «Ел Yмiтi» для поддержки талантливых и способных молодых казахстанцев. Оператором инициативы стал Фонд Первого Президента, который работает в тесном взаимодействии с государственными органами. Сейчас Фонд проходит этап масштабной трансформации. Фонд станет структурой комплексной поддержки образования, социального развития и молодежных инициатив», - сказал Елбасы.

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев остановился на важных направлениях предстоящей работы в рамках реализации инициативы «Ел Yмiтi».

«Мы создадим комплексную систему выявления способностей и профессиональной ориентации школьников. В 2020 году во всех регионах будут открыты специальные центры выявления способностей и ранней профориентации школьников. В этих центрах будут применяться современные методы диагностики способностей одаренных детей на основе лучших мировых практик», - сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы также отметил, что в ближайшее время в столице будет создан специальный центр будущих профессий и разработана специальная информационная платформа для обеспечения свободного доступа к лучшим образовательным ресурсам.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев остановился на планируемых мерах по поддержке сельских школ. Так, в рамках программы Фондом Первого Президента будет организована олимпиада, по итогам которой 1000 лучших учеников сельских школ получат возможность продолжить обучение в школах для одаренных детей «Дарын».

Кроме того, в рамках специальной программы будет осуществлена модернизация сельских школ. На первом этапе в 2020 году планируется отобрать для этой программы 14 учебных заведений.

«В рамках программы педагоги этих школ пройдут обучение современным методикам преподавания в республиканских интеллектуальных школах и ведущих университетах мира», - сказал Первый Президент Казахстана.

Отдельное внимание Елбасы уделил и процессу формирования команды молодых лидеров.

«Мы запускаем специальный проект по развитию лидерских качеств и целеустремленности, а также укреплению патриотизма у подрастающего поколения. Подобные программы мотивации молодежи на саморазвитие и успех очень популярны в мире. Новая программа будет включать в себя 7 таких направлений, как физическое развитие; развитие сильных качеств личности; чтение книг; участие в волонтёрской деятельности; участие в экспедициях и походах; сохранение национального наследия и трудовая практика», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Вместе с тем Первый Президент Казахстана подчеркнул важность формирования профессионалов в различных отраслях экономики.

«Главные требования – это не только лучшее образование и опыт в ведущих компаниях мира, но и умение работать в команде, брать ответственность за сложные задачи и доводить их до конца. Каждый отобранный по программе специалист пройдет обучение до менеджера по управлению изменениями», - сказал Елбасы.

В завершение Нурсултан Назарбаев призвал всех казахстанцев принять активное участие в реализации инициативы «Ел Үміті».

«Я уверен, что эта инициатива станет успешной, если все общество, в том числе люди старшего поколения, примут участие в ее реализации. Я призываю педагогов и представителей творческой интеллигенции поддержать эти проекты», - заключил Первый Президент Казахстана.