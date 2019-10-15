Елбасы встретился с Шавкатом Мирзиёевым

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Елбасы встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

Во время встречи Нурсултан Назарбаев отметил результаты в социально-экономическом развитии Узбекистана, достигнутые под руководством Шавката Мирзиёева.

«Казахстан и Узбекистан - это очень близкие и важные партнёры. Наш товарооборот достиг 2,5 миллиардов долларов. Таких показателей раньше не было. И сегодня наши страны имеют хорошие перспективы», - сказал Первый Президент Казахстана.





В свою очередь, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что успешное сотрудничество двух стран во многом было достигнуто благодаря мудрой политике Первого Президента Казахстана.

Также Ш.Мирзиёев рассказал о ходе реализации мероприятий в рамках Года Казахстана в Узбекистане.