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Елбасы встретился с председателем Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным
27 Ноября 2019 15:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Государственного Совета Татарстана Фаридом Мухаметшиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еlbasy.kz.
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В ходе встречи стороны обсудили развитие сотрудничества Казахстана и Татарстана в контексте укрепления казахстанско-российских двусторонних отношений.
«Я приветствую Ваш визит в нашу страну. Татарстан – развивающийся регион России. Вы уже провели переговоры и в Мажилисе, и в Сенате Парламента Казахстана. Я очень ценю наши отношения», - сказал Нурсултан Назарбаев.
Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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