Елбасы встретился с председателем Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Государственного Совета Татарстана Фаридом Мухаметшиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еlbasy.kz.

В ходе встречи стороны обсудили развитие сотрудничества Казахстана и Татарстана в контексте укрепления казахстанско-российских двусторонних отношений.

«Я приветствую Ваш визит в нашу страну. Татарстан – развивающийся регион России. Вы уже провели переговоры и в Мажилисе, и в Сенате Парламента Казахстана. Я очень ценю наши отношения», - сказал Нурсултан Назарбаев.