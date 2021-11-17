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Елбасы встретился с председателем британо-казахского общества Рупертом Гудманом
17 Ноября 2021 19:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился с председателем британо-казахского общества Рупертом Гудманом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
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В ходе встречи состоялся обмен мнениями по озвученным в ходе заседания «Астана клуба» темам, касающихся развития стран Евразии.
«Спасибо за Ваше участие в заседании «Астана клуба». Весьма приятно беседовать с Вами. За эти годы я выстроил очень хорошие отношения с Великобританией», - сказал Нурсултан Назарбаев.
Р.Гудман высоко оценил уровень организации и проведения заседания «Астана клуба» и выразил благодарность Елбасы за возможность встретиться и обсудить насущные вопросы повестки дня.
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