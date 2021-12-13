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Елбасы встретился с писателем, лауреатом Государственной премии Дулатом Исабековым

13 Декабря 2021 16:02
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Елбасы встретился с писателем, лауреатом Государственной премии Дулатом Исабековым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сферы казахстанской культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт официальный сайт Елбасы.

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Первый Президент Казахстана поздравил Д. Исабекова с присвоением государственной награды, подчеркнув его заслуги перед Отечеством.

В свою очередь Д. Исабеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева за его постоянную поддержку деятелей культуры и поздравил с главным государственным праздником – Днем независимости.


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#Культура   #Первый Президент - Елбасы  
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