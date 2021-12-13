Елбасы встретился с писателем, лауреатом Государственной премии Дулатом Исабековым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сферы казахстанской культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт официальный сайт Елбасы.

Первый Президент Казахстана поздравил Д. Исабекова с присвоением государственной награды, подчеркнув его заслуги перед Отечеством.

В свою очередь Д. Исабеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева за его постоянную поддержку деятелей культуры и поздравил с главным государственным праздником – Днем независимости.