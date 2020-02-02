Елбасы встретился с Госсекретарем США Майком Помпео

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

В ходе беседы Майк Помпео передал приветствие Президента США Дональда Трампа в адрес Первого Президента Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил совместные усилия и предпринятые меры по укреплению стратегического партнерства двух государств.

«На заре независимости нами было заключено соглашение с компанией «Шеврон». С этого момента американские инвестиции пришли в Казахстан. Сегодня у нас функционирует 410 совместных предприятий. Объем американских инвестиций превысил 45 млрд долларов США», - сказал Елбасы.

В свою очередь Майк Помпео рассказал о своем визите в Казахстан и результатах состоявшихся переговоров.

«У меня состоялись великолепные встречи и хорошие переговоры с Президентом Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Казахстана. Вы являетесь давним другом США. Между нашими странами сложилось взаимовыгодное партнерство. Позитивные изменения в Казахстане – это Ваша личная заслуга. Уровень развития Вашей страны впечатляет», - сказал Государственный секретарь США.

«Беседа «на ногах». По завершении встречи Нурсултан Назарбаев и Майк Помпео продолжили переговоры в неформальной обстановке», - написал пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Twitter.