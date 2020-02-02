Елбасы встретился с Госсекретарем США Майком Помпео
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.
В ходе беседы Майк Помпео передал приветствие Президента США Дональда Трампа в адрес Первого Президента Казахстана.
Нурсултан Назарбаев отметил совместные усилия и предпринятые меры по укреплению стратегического партнерства двух государств.
«На заре независимости нами было заключено соглашение с компанией «Шеврон». С этого момента американские инвестиции пришли в Казахстан. Сегодня у нас функционирует 410 совместных предприятий. Объем американских инвестиций превысил 45 млрд долларов США», - сказал Елбасы.
В свою очередь Майк Помпео рассказал о своем визите в Казахстан и результатах состоявшихся переговоров.
«У меня состоялись великолепные встречи и хорошие переговоры с Президентом Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Казахстана. Вы являетесь давним другом США. Между нашими странами сложилось взаимовыгодное партнерство. Позитивные изменения в Казахстане – это Ваша личная заслуга. Уровень развития Вашей страны впечатляет», - сказал Государственный секретарь США.
«Беседа «на ногах». По завершении встречи Нурсултан Назарбаев и Майк Помпео продолжили переговоры в неформальной обстановке», - написал пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Twitter.
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