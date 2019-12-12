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Елбасы вручил государственные награды

12 Декабря 2019 17:53
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Елбасы вручил государственные награды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе торжественной церемонии Нурсултан Назарбаев наградил орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» Помощника Первого Президента Абая Бисембаева, а также орденом «Барыс» I степени Руководителя Канцелярии Елбасы Махмуда Касымбекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

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- В этом году мы будем праздновать 28-летие Независимости. Отметив высокие заслуги перед Родиной, в преддверии Дня Независимости Президент вручил награды гражданам нашей страны. Я поздравляю вас с присвоением орденов. Продолжайте и дальше трудиться во благо страны, - сказал Первый Президент Казахстана.


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Ключевые слова: День Независимости , Первый Президент - Елбасы,
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