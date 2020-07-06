Елбасы сыграл важную роль в повышении авторитета Казахстана на мировой арене – депутат из Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Национального собрания Армении, руководитель парламентской Группы дружбы Армения-Казахстан Вагаршак Акобян поздравил Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева с юбилеем, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу пожелать Нурсултану Абишевичу здоровья – это самое важное сейчас. Хочу отметить, что, пройдя насыщенный профессиональный и личностный путь большого политика, Елбасы сыграл важную роль в повышении авторитета Казахстана на мировой арене до такого высокого уровня, который существенно влияет и на нынешний образ Казахстана. У Казахстана нет трудностей в мировой политике, нет существенных разногласий с соседями. В этом Первый Президент сыграл очень важную роль. Я думаю, народ Казахстана всегда будет помнить это. А историки, уверен, через 50-100 лет дадут самую высокую оценку роли Елбасы», - отмечает В.Акобян.

На примере многочисленной армянской диаспоры в Казахстане В.Акопян напомнил и о неоценимом вкладе Нурсултана Назарбаева в поддержание мирной обстановки в многонациональной стране.

«Хочу отметить, что в этом тоже сыграла очень большую роль политика Нурсултана Назарбаева. Это очень важно, когда все граждане Казахстана живут в мирной обстановке. И сам Первый Президент уделяет этому очень большое внимание. За это я хотел бы поблагодарить казахстанский народ, государство и власти Казахстана. В наших двусторонних отношениях, достигающих в последнее время новых высот, это играет очень большую роль. В то же время, важно подчеркнуть, что Елбасы сыграл очень важную роль и в становлении казахстанской государственности. Уверен, как человек, обладающий институциональной памятью, он и сейчас посвящает себя важным государственным делам. Поэтому хочу еще раз пожелать Первому Президенту крепкого здоровья, всего хорошего, а народу Казахстана – процветания», - сказал В.Акобян.