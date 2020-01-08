Елбасы проинформировали о планах работы Фонда Первого Президента РК на 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял исполнительного директора Фонда Первого Президента РК – Елбасы Асета Исекешева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

В ходе встречи Асет Исекешев доложил о реализации проектов Фонда в социальной и образовательной сферах, а также проинформировал Елбасы о планах работы на 2020 год.

«В 2019 году Фондом было осуществлено 95 проектов. Среди них проекты в образовательной сфере по поддержке талантливой творческой и научной молодежи. Реализован ряд проектов в социальной сфере, в том числе благотворительные мероприятия. В 2019 году значительно вырос охват по проектам Фонда. Общий охват участников наших мероприятий составил более 460 тысяч человек», - сказал исполнительный директор Фонда.

Кроме того, А. Исекешев представил информацию по развитию стратегической аналитики на базе Института мировой политики и экономики при Фонде Первого Президента РК – Елбасы.

«На базе Института мировой экономики и политики создается стратегический «мозговой центр» по проведению исследований в сфере геополитики, экономики, человеческого капитала, а также социологических, региональных исследований. Мы уже провели более 20 конференций, круглых столов и форумов», - сказал исполнительный директор Фонда.

В ходе встречи Первому Президенту Казахстана была представлена информация по направлениям работ в 2020 году в рамках проводимой трансформации ФПП. Так, в предстоящем году запланировано проведение 125 мероприятий по ключевым направлениям деятельности Фонда Первого Президента.

В завершение встречи Елбасы дал ряд конкретных поручений.