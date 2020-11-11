Елбасы призвал увеличить количество изучающих казахский язык людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность изучения государственного языка в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей стране 5644 организации обучают детей на государственном языке. Работает около 3,8 тысяч казахских школ. При этом, русский язык остается языком, который употребляется наравне с казахским в государственных организациях и органах местного самоуправления. Так написано в Конституции. В рамках программы «Рухани жанғыру» произведения казахстанской литературы переведены на 6 языков стран-членов ООН. Это мы делаем впервые, чтобы казахская литература и культура стали известны во всем мире. Мы перевели на казахский язык передовые мировые труды по ведущим отраслям знаний. Эта работа продолжается. Наши вузы впервые узнали учебники на английском языке по физике, химии и другим наукам. Презентации антологии казахской поэзии прошли в столицах мировой культуры», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании Совета АНК.

По словам Елбасы, мир, согласие и единство были, есть и будут ключевыми приоритетами государственной политики.

«Потому что именно благодаря этим ценностям мы будем развиваться, обогащать страну, создавать условия лучшей жизни для наших же людей. Это принципиальная позиция в сфере межэтнического движения, и она не поменяется. Ассамблея должна вести работу, нацеленную на сплочение всех этносов вокруг наших общих казахстанских ценностей. Казахский язык имеет потенциал для того, чтобы стать объединяющим фактором, еще более укрепить единство народа нашей страны. Чтобы он стал языком межэтнического общения, необходимо последовательно расширить круг и увеличить число изучающих его людей», - отметил Первый Президент страны.

«Сегодня в стране действуют 90 центров бесплатного обучения казахскому языку. Их эффективность, мягко говоря, вызывает справедливые вопросы, поэтому министерствам культуры и спорта, образования и науки необходимо максимально повысить эффективность системы овладения государственным языком. Мы должны создать условия, когда каждый ребенок после школы будет владеть государственным языком, читать, писать и говорить. Это дает им возможность работать во всех сферах государственной службы, экономики и так далее», - заключил Елбасы.

Фото: voxpopuli.kz