Елбасы призвал укреплять институт диалога и доверия в Евразии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев призвал укреплять институт диалога и доверия в Евразии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наблюдаемая кризисная ситуация в мире требует выработки новых подходов кооперации в Евразии. Во-первых, необходимо укреплять институт диалога и доверия в Большой Евразии. Особенно в Евроазиатской части. В 1992 году я выступил с инициативой создания СВМДА», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

По словам Елбасы, за прошедшие годы организация доказала свою востребованность.

«Сегодня этот форум объединяет 27 государств, проведено 5 саммитов СВМДА. При этом авторитет его и география растут. В этой связи наша идея превратить СВМДА в центральный элемент архитектуры безопасности в Азии. Считаю, что СВМДА, как открытая структура, может стать оптимальной платформой для налаживания всеобъемлющего диалога в Азии», - отметил Елбасы.

«В следующем году, в год 30-летия создания СВМДА планируется провести его юбилейный саммит. Выступаю за то, чтобы за счет хорошей и содержательной подготовки этого мероприятия на высшем уровне Евразия получила шанс на прорыв в процессе обеспечения укрепления азиатской безопасности и стабильности», - заключил Н. Назарбаев.