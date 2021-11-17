Елбасы призвал укреплять институт диалога и доверия в Евразии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев призвал укреплять институт диалога и доверия в Евразии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Наблюдаемая кризисная ситуация в мире требует выработки новых подходов кооперации в Евразии. Во-первых, необходимо укреплять институт диалога и доверия в Большой Евразии. Особенно в Евроазиатской части. В 1992 году я выступил с инициативой создания СВМДА», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».
По словам Елбасы, за прошедшие годы организация доказала свою востребованность.
«Сегодня этот форум объединяет 27 государств, проведено 5 саммитов СВМДА. При этом авторитет его и география растут. В этой связи наша идея превратить СВМДА в центральный элемент архитектуры безопасности в Азии. Считаю, что СВМДА, как открытая структура, может стать оптимальной платформой для налаживания всеобъемлющего диалога в Азии», - отметил Елбасы.
«В следующем году, в год 30-летия создания СВМДА планируется провести его юбилейный саммит. Выступаю за то, чтобы за счет хорошей и содержательной подготовки этого мероприятия на высшем уровне Евразия получила шанс на прорыв в процессе обеспечения укрепления азиатской безопасности и стабильности», - заключил Н. Назарбаев.
- Казахстан готов увеличить продовольственные поставки афганскому народу – Елбасы
- Нурсултан Назарбаев предложил создать новую организацию в масштабах Евразии
- Мир уже балансирует на грани ядерной войны – Елбасы
- Роль Казахстана в мировом сообществе прокомментировал Нурсултан Назарбаев
- Казахстан стал важным транзитным мостом, соединяющим Азию и Европу – Елбасы
- За годы независимости ВВП Казахстана увеличился в 16 раз – Елбасы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана