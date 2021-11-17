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Елбасы призвал укреплять институт диалога и доверия в Евразии

17 Ноября 2021 16:04
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Елбасы призвал укреплять институт диалога и доверия в Евразии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев призвал укреплять институт диалога и доверия в Евразии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наблюдаемая кризисная ситуация в мире требует выработки новых подходов кооперации в Евразии. Во-первых, необходимо укреплять институт диалога и доверия в Большой Евразии. Особенно в Евроазиатской части. В 1992 году я выступил с инициативой создания СВМДА», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

По словам Елбасы, за прошедшие годы организация доказала свою востребованность.

«Сегодня этот форум объединяет 27 государств, проведено 5 саммитов СВМДА. При этом авторитет его и география растут. В этой связи наша идея превратить СВМДА в центральный элемент архитектуры безопасности в Азии. Считаю, что СВМДА, как открытая структура, может стать оптимальной платформой для налаживания всеобъемлющего диалога в Азии», - отметил Елбасы.

«В следующем году, в год 30-летия создания СВМДА планируется провести его юбилейный саммит. Выступаю за то, чтобы за счет хорошей и содержательной подготовки этого мероприятия на высшем уровне Евразия получила шанс на прорыв в процессе обеспечения укрепления азиатской безопасности и стабильности», - заключил Н. Назарбаев.


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#Безопасность   #Первый Президент - Елбасы   #СВМДА   #АСТАНА КЛУБ-2021  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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