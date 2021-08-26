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Елбасы принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
26 Августа 2021 18:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев принял председателя правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадама Саткалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
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В ходе встречи Первому Президенту Казахстана был представлен доклад о производственных и финансовых показателях «Самрук-Қазына».
По информации А.Саткалиева, за 7 месяцев текущего года наблюдается положительная динамика показателей по реализации урана, производству электроэнергии, а также контейнерным перевозкам.
Елбасы был проинформирован о процессе вакцинации и предпринимаемых мерах санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях группы Фонда.
По итогам встречи Председатель Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына» дал ряд конкретных поручений.
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