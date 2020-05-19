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Елбасы принял председателя Мажилиса Парламента Нурлана Нигматулина

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Мая 2020, 18:07
Елбасы принял председателя Мажилиса Парламента Нурлана Нигматулина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы принял председателя Мажилиса Парламента Нурлана Нигматулина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев был проинформирован о текущей деятельности фракции «Nur Otan» в Мажилисе Парламента и ходе осуществления контроля за реализацией предвыборной программы партии.

По информации Н.Нигматулина, из 137 законопроектов, принятых в работу Мажилисом, свыше 40 разработано депутатами-членами фракции «Nur Otan».

Кроме того, Елбасы был проинформирован о выработанных парламентской фракцией предложениях в Комплексный план Правительства по восстановлению экономического роста в рамках деятельности по законодательному обеспечению антикризисного развития страны.


Мажилис   Нур Отан   Первый Президент - Елбасы  
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