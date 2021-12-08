Елбасы принял Председателя Кабинета министров Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Елбасы принял Председателя Кабинета министров – Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова. В ходе беседы Нурсултан Назарбаев подчеркнул историческую близость братских народов Казахстана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

Елбасы отметил важность наращивания культурно-гуманитарных связей между двумя государствами. В контексте обсуждения данного вопроса Первый Президент Казахстана высказался о возможности выделения грантов для молодежи из Кыргызской Республики для обучения в вузах нашей страны.

В свою очередь Председатель Кабинета министров КР выразил благодарность Нурсултану Назарбаеву за его постоянную поддержку народа Кыргызстана и передал самые наилучшие пожелания от Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Кроме того, Акылбек Жапаров особо подчеркнул успехи Казахстана, достигнутые за годы независимости под руководством Первого Президента, и отметил личный вклад Елбасы в укрепление добрососедских отношений народов двух стран.