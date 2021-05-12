Елбасы предрек рост населения Туркестана быстрее запланированного

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев предрек рост населения города Туркестана быстрее запланированного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в рамках визита в Туркестан Нурсултан Назарбаев поинтересовался у акима области Умирзака Шукеева численностью населения города.

«Сейчас численность города составляет 200 тысяч человек, до 2025 года ожидаем, что население увеличится до 300 тысяч», - ответил аким.

На что Елбасы заявил: «Вот увидишь - будет еще больше. Мы когда строили столицу, то рассчитывали, что к 2030 году население достигнет миллиона человек. Сейчас там 1 млн 200 тысяч».

Первый Президент РК сообщил, что в Туркестане планируется построить 26 тысяч квартир за четыре года.

«Вот и считайте, ведь на юге в семье имеется по меньшей мере четыре ребенка. Здесь семью, не имеющую пять детей, не считают за семью. Так вот, если посчитать коэффициент семейности, то есть увеличить в пять раз – сколько народу здесь приобретет квартиру и свой дом», - добавил Нурсултан Назарбаев.

Ранее он заявил, что за многовековую историю Туркестан не видел такого возрождения

«Мы построили за годы Независимости еще один серьезнейший объект – это город Туркестан. За многовековую историю никогда не видел Туркестан такого возрождения. Совершенно новый город, уникальный, восточный», - сказал Нурсултан Назарбаев.