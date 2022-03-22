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    08:48, 22 Март 2022 | GMT +6

    Елбасы поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Текст поздравления Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Наурыз опубликован на сайте Елбасы, передает МИА «Казинформ».

    «Дорогие казахстанцы!

    Поздравляю вас с Наурыз мейрамы!

    Сегодня этот один из самых почитаемых праздников, который пришел к нам из глубины веков, является символом дружбы, единства и стабильности нашей страны.

    Олицетворяя собой неразрывную связь времен и поколений, Наурыз мейрамы отражает величие культуры и традиций казахского народа, напоминая нам о значимости вечных ценностей: доброты, милосердия и взаимопомощи.

    Особую ценность этот светлый праздник приобретает на фоне происходящих в мире событий. Он помогает нам осмыслить как важно ценить согласие в обществе, беречь мирную и спокойную жизнь в нашем многонациональном государстве.

    Праздник весны, обновления и созидания дарит нам надежду, придает силу и наполняет нас энергией для новых свершений во благо Отчизны.

    Примите мои самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья и достатка! Пусть Наурыз принесет всем нам радость, мир и процветание!», - говорится в тексте поздравления.


    Теги:
    Елбасы Наурыз Первый Президент - Елбасы Главная Общество
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