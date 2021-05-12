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    23:45, 11 Май 2021 | GMT +6

    Елбасы посетил областную научно-универсальную библиотеку «Farab Library»

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев посетил областную научно-универсальную библиотеку «Farab Library», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

    В ходе посещения Первый Президент Казахстана ознакомился с деятельностью лаборатории роботизированной техники, а также посетил зону редких книг и манускриптов библиотеки.

    Библиотека «Farab Library» – это многофункциональный образовательный комплекс, оснащенный современным оборудованием и передовыми технологиями. В библиотеке имеются книгохранилище на 480 тысяч книг, лаборатория оцифровки, консервации и реставрации, лекционный зал на 400 человек, выставочный атриум, цифровая мастерская FabLab, музыкальная лаборатория, мультимедийная лаборатория для фото и видеосъемки, проекционная комната, студия каллиграфии и гончарного искусства, коворкинг с модулируемый залом для конференций, компьютерный класс, зал редких книг и манускриптов.


    Теги:
    Елбасы Туркестанская область Первый Президент - Елбасы
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