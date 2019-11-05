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Елбасы посетил новый Дворец бракосочетания и ЦОН в Туркестане

5 Ноября 2019 11:25
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Елбасы посетил новый Дворец бракосочетания и ЦОН в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Елбасы посетил новый Дворец бракосочетания и ЦОН в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Первого Президента РК – Елбасы Айдоса Укибая.

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В ходе визита в Туркестан Елбасы посетил новый Дворец бракосочетания. Во время посещения Нурсултан Назарбаев провел неформальную беседу с молодожёнами, сообщил Айдос Укибай.

Также Елбасы посетил Центр обслуживания населения в городе Туркестане.



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Ключевые слова: Туркестанская область, Первый Президент - Елбасы,
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