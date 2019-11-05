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Елбасы посетил новую музыкальную школу
5 Ноября 2019 16:15
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил новую музыкальную школу в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еlbasy.kz.
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Нурсултан Назарбаев был проинформирован о предпринимаемых мерах для развития сферы культуры и искусства в регионе.
Во время визита детские творческие коллективы продемонстрировали Первому Президенту Казахстана несколько показательных музыкальных номеров.
Ключевые слова: Туркестанская область, Культура, Первый Президент - Елбасы,
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