Елбасы посетил новую музыкальную школу

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил новую музыкальную школу в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еlbasy.kz.

Нурсултан Назарбаев был проинформирован о предпринимаемых мерах для развития сферы культуры и искусства в регионе.

Во время визита детские творческие коллективы продемонстрировали Первому Президенту Казахстана несколько показательных музыкальных номеров.











