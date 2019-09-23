Елбасы подчеркнул стратегический характер отношений Казахстана и Турции.
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился со Спикером Великого Национального Собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом. В ходе встречи Первый Президент Казахстана особо подчеркнул стратегический характер отношений двух государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
- В этом году стратегическому партнерству между нашими странами исполняется 10 лет. Между двумя государствами сложились тесные политические отношения, в том числе в сфере межпарламентского и межведомственного взаимодействия. Установлен безвизовый режим, растет объем товарооборота. В прошлом году этот показатель приблизился к 2 млрд долларов США. Создано более двух тысяч совместных предприятий. Около двух тысяч молодых казахстанцев учатся в Турции. Все это говорит о близости наших отношений, - сказал Нурсултан Назарбаев.
В свою очередь, М.Шентоп выразил признательность Елбасы за встречу и передал ему теплые слова приветствия Президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана.Напомним, главы делегаций ряда государств прибыли в Казахстан для участия в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», которое стартует 24 сентября в Нур-Султане.
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