Елбасы ознакомился с работой туристического комплекса «Караван-Сарай»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев ознакомился с работой туристического комплекса «Караван-Сарай» в Туркестане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Елбасы ознакомился с работой знаменитого туристического комплекса «Караван-Сарай». Н.Назарбаев посетил Летающий театр «Алтын Самұрық», посмотрел конное представление «Қыз қуу» и театрализованное водное шоу», - написал в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

«Караван-Сарай» - уникальный комплекс, который включает 2 концептуальных отеля, торговый центр, сочетающий современное и традиционное, фуд-корт и заведения. На территории комплекса для гостей доступны развлечения, позволяющие открыть для себя казахстанскую культуру.

Karavansaray Turkistan расположен в 10 минутах ходьбы от мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави.

Он также находится недалеко от руин Сауран, историко-культурного этнографического центра, Симферопольской пещеры и Исторического музея.