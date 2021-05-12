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    21:14, 11 Май 2021 | GMT +6

    Елбасы ознакомился с работой туристического комплекса «Караван-Сарай»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев ознакомился с работой туристического комплекса «Караван-Сарай» в Туркестане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Елбасы ознакомился с работой знаменитого туристического комплекса «Караван-Сарай». Н.Назарбаев посетил Летающий театр «Алтын Самұрық», посмотрел конное представление «Қыз қуу» и театрализованное водное шоу», - написал в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

    «Караван-Сарай» - уникальный комплекс, который включает 2 концептуальных отеля, торговый центр, сочетающий современное и традиционное, фуд-корт и заведения. На территории комплекса для гостей доступны развлечения, позволяющие открыть для себя казахстанскую культуру.


    Karavansaray Turkistan расположен в 10 минутах ходьбы от мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави.

    Он также находится недалеко от руин Сауран, историко-культурного этнографического центра, Симферопольской пещеры и Исторического музея.


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    Елбасы Туркестанская область Первый Президент - Елбасы Тюркский мир Видео
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