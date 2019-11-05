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Елбасы ознакомился с работой общественной приемной в Туркестанской области

5 Ноября 2019 21:31
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Елбасы ознакомился с работой общественной приемной в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В новом здании акимата Туркестанской области под руководством областного филиала партии​ ​«Nur Otan» заработает общественная приемная правоохранительных органов и учреждений, ответственных за социальную сферу.​ ​ Председатель партии​ «Nur Otan» ​Нурсултан Назарбаев ознакомился с проектом, нацеленным на сближение народа и власти, передает МИА «Казинформ».

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Глава региона, председатель Туркестанского областного филиала партии​ «Nur Otan» Умирзак​ Шукеев отметил, что обращениям граждан и их правам всегда будет уделяться большое внимание.​

С работой, проводимой в рамках проекта, Лидера нации ознакомил первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии​ «Nur Otan» ​ Бейсенбай Тажибаев.​ Здесь партия проводит прием граждан в открытом формате. В специальных кабинетах общественного приема выслушивают обращения жителей, ведется соответствующая работа по рассмотрения заявлений граждан. Наряду с этим консультировать их будут представители правоохранительных органов и социальных учреждений. Каждое обращение будет приниматься через пост-терминал. Все обращения партия будет держать на постоянном​ контроле. Данный проект реализуется с целью активизации проекта «открытый акимат».​

На сегодня согласно поручению​ ​ Елбасы, председателя партии​ «Nur Otan» ​ Нурсултана Назарбаева в рамках программы​ «Доверие. Диалог. Уверенность​ в будущем» – 7 импульсов партии​ «Nur Otan» в Туркестанской области ведется системная работа.​

Офис Общественной приемной открылся в формате​ ​«Open space», переехал в новое здание. Регулярно приемы здесь проводят должностные лица, проблемы находят решения. В январе-октябре во все Общественные приемные филиала партии поступило​ ​ 6047 обращений: ​ 2358 из них​ (то есть​ ​ 39%) решены положительно, по​ 3611 даны разъяснения в рамках законодательства. За​ 9 месяцев проведено​ 2006 приемов, обращения​ 9937 жителей выслушаны лично. Большая часть обращений решена положительно. Наряду с этим заработала бизнес-приемная, где предпринимателям предоставляются консультации, рассматриваются их обращения.​

На сегодня в рядах членов Туркестанского областного филиала партии​ ​ «Nur Otan» около​ 90 тысяч членов. В регионе проведен анализ​ ​ 255 первичных организаций, из рядов партии исключено свыше​ 2,5 тысячи человек.​ ​ Создано пять новых первичных организаций, представители предприятий, крестьянских хозяйств стали членами партии. До конца года планируется численность новых первичных организаций увеличить до десяти.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Нур Отан, Первый Президент - Елбасы,
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