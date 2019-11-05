Елбасы ознакомился с работой общественной приемной в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В новом здании акимата Туркестанской области под руководством областного филиала партии «Nur Otan» заработает общественная приемная правоохранительных органов и учреждений, ответственных за социальную сферу. Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев ознакомился с проектом, нацеленным на сближение народа и власти, передает МИА «Казинформ».
Глава региона, председатель Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Умирзак Шукеев отметил, что обращениям граждан и их правам всегда будет уделяться большое внимание.
С работой, проводимой в рамках проекта, Лидера нации ознакомил первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсенбай Тажибаев. Здесь партия проводит прием граждан в открытом формате. В специальных кабинетах общественного приема выслушивают обращения жителей, ведется соответствующая работа по рассмотрения заявлений граждан. Наряду с этим консультировать их будут представители правоохранительных органов и социальных учреждений. Каждое обращение будет приниматься через пост-терминал. Все обращения партия будет держать на постоянном контроле. Данный проект реализуется с целью активизации проекта «открытый акимат».
На сегодня согласно поручению Елбасы, председателя партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева в рамках программы «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем» – 7 импульсов партии «Nur Otan» в Туркестанской области ведется системная работа.
Офис Общественной приемной открылся в формате «Open space», переехал в новое здание. Регулярно приемы здесь проводят должностные лица, проблемы находят решения. В январе-октябре во все Общественные приемные филиала партии поступило 6047 обращений: 2358 из них (то есть 39%) решены положительно, по 3611 даны разъяснения в рамках законодательства. За 9 месяцев проведено 2006 приемов, обращения 9937 жителей выслушаны лично. Большая часть обращений решена положительно. Наряду с этим заработала бизнес-приемная, где предпринимателям предоставляются консультации, рассматриваются их обращения.
На сегодня в рядах членов Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» около 90 тысяч членов. В регионе проведен анализ 255 первичных организаций, из рядов партии исключено свыше 2,5 тысячи человек. Создано пять новых первичных организаций, представители предприятий, крестьянских хозяйств стали членами партии. До конца года планируется численность новых первичных организаций увеличить до десяти.
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