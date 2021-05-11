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    17:37, 11 Май 2021 | GMT +6

    Елбасы ознакомился с озеленением Парка Первого Президента в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Елбасы Нурсултан Назарбаев ознакомился с работами по озеленению Парка Первого Президента в Туркестане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Елбасы ознакомился с работами по озеленению Парка Первого Президента в Туркестане», - написал в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

    Общая площадь объекта составляет 38 га. Парк состоит из входной арки, имеются четыре аллеи с перголами, фонтаны, водопад. На центральной площади парка имеются водные комплексы со скульптурой «Семь граней великой Степи», Фонтан благоденствия, 7 детских игровых площадок, вело-беговая дорожка, рестораны, перголы, качели, наблюдательная вышка.

    Ранее сообщалось, что Первый Президент Казахстана прибыл в город Туркестан. В ходе поездки в столице тюркского мира запланировано посещение ряда социально-культурных объектов.



    Теги:
    Елбасы Туркестанская область Первый Президент - Елбасы
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