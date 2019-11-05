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Елбасы ознакомился с ходом строительства административно-делового центра в Туркестане

5 Ноября 2019 17:45
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Елбасы ознакомился с ходом строительства административно-делового центра в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы посетил новое здание акимата Туркестанской области, где ему были представлены промежуточные результаты реконструкции духовно-культурного центра города Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еlbasy.kz.

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Кроме того, в ходе посещения Нурсултан Назарбаев был проинформирован о работе общественной приёмной партии Nur Otan, а также ознакомился с проектами в сфере развития туристической отрасли, обеспечения водной и продовольственной безопасности.


Первому Президенту Казахстана были представлены макеты будущего международного аэропорта Туркестана и многопрофильной больницы на 600 мест.

В ходе презентации Нурсултан Назарбаев также был проинформирован о результатах осуществления инфраструктурных проектов в областном центре.





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Ключевые слова: Туркестанская область, Первый Президент - Елбасы,
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