Елбасы о победе Головкина: Это отличный подарок всем казахстанцам ко Дню Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина с уверенной победой в боксерском поединке против Камила Шереметы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК - Елбасы.

«Этой победой ты вписал новую славную страницу в летопись казахстанского и мирового бокса, став в 21-й раз чемпионом мира в своем дивизионе. Считаю, что это отличный подарок всем казахстанцам ко Дню Независимости нашей страны. Мы гордимся твоими достижениями в спорте, силой духа и волей к победе. Уверен, что ты продолжишь свой путь победителя и мы еще не раз будем восторгаться твоими достижениями», - говорится в поздравительной телеграмме Елбасы Геннадию Головкину по случаю защиты титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

Напомним, ранее Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с Днем независимости и поблагодарил за поддержку.