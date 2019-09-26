Новости
Елбасы направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Жака Ширака
26 Сентября 2019 19:54
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Первый Президент Казахстана выразил соболезнования родным и близким экс-Президента, Президенту Эмманюэлю Макрону и всему народу Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еlbasy.kz.
Новости по темеЕлбасы встретился со спикером Меджлиса аш-Шура Саудовской Аравии Нурсултан Назарбаев встретился со спикером Национальной Ассамблеи Кореи Мун Хи Саном Казахстан может служить успешным примером межэтнического согласия и толерантности - Елбасы
Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял известия о кончине Жака Ширака.
«Он был истинным патриотом своей страны и выдающимся политиком мирового уровня.
Хочу особо отметить его неоценимый вклад в укрепление диалога и дружеских отношений между Казахстаном и Францией, основанных на взаимном доверии.
Уверен, что светлая память о Жаке Шираке навсегда останется в памяти не только французского народа, но и у всей мировой общественности», - говорится в телеграмме.
Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Первый Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
- Евразийская идея Нурсултана Назарбаева актуальна не только для правительств, но и парламентов – Нурлан Нигматулин
- Первый Президент РК провел встречу со спикером Меджлиса аш-Шура Омана
- Нурсултан Назарбаев встретился со спикером Национальной Ассамблеи Кореи Мун Хи Саном
- Елбасы встретился со спикером Меджлиса аш-Шура Саудовской Аравии
- Казахстан может служить успешным примером межэтнического согласия и толерантности - Елбасы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047