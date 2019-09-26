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Елбасы направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Жака Ширака

26 Сентября 2019 19:54
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Елбасы направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Жака Ширака

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Первый Президент Казахстана выразил соболезнования родным и близким экс-Президента, Президенту Эмманюэлю Макрону и всему народу Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еlbasy.kz.

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Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял известия о кончине Жака Ширака.

«Он был истинным патриотом своей страны и выдающимся политиком мирового уровня.

Хочу особо отметить его неоценимый вклад в укрепление диалога и дружеских отношений между Казахстаном и Францией, основанных на взаимном доверии.

Уверен, что светлая память о Жаке Шираке навсегда останется в памяти не только французского народа, но и у всей мировой общественности», - говорится в телеграмме.

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Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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