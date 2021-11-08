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Елбасы направил телеграмму соболезнования семье и родным Кажахмета Балахметова

8 Ноября 2021 16:13
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Елбасы направил телеграмму соболезнования семье и родным Кажахмета Балахметова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Республики Казахстан-Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Кажахмета Балахметова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

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«Кажахмет Балахметович был человеком большого благородства и достоинства, посвятившим всю свою сознательную жизнь делу народного образования. Являясь министром просвещения КазССР на протяжении многих лет, он внес весомый вклад в развитие данной сферы. Наряду с этим, занимаясь общественной деятельностью, он заслужил искреннее уважение и признание людей. Его плодотворный труд отмечен высокими наградами. Уверен, что жизнь Кажахмета Балахметова всегда будет служить примером для подрастающего поколения», - говорится в телеграмме.


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#Нур-Султан   #Первый Президент - Елбасы  
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